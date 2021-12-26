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Правительство выделит пять миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в селах

Полина Долганова

Общество
Правительство выделит пять миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в селах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Кабмин России до конца текущего года выделит пять миллиардов рублей на усовершенствование почтовых отделений в селах и труднодоступных районах страны. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что средства дадут возможность модернизировать около 1,2 тысячи почтовых офисов, в том числе заменить в них мебель и технику.

— Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для граждан независимо от того, где они расположены, — отметил глава кабмина.

Всего планируется обновить 25,1 тысячи почтовых отделений по всей стране.

8 ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что Россия должна увеличить траты федерального бюджета на развитие сел. Важные для сел специалисты, по его словам, должны оставаться в них и не уезжать в города.

Это необходимо для того, чтобы не размывалась качественная и профессиональная составляющая лиц, которые там трудятся, уточнил он. В рамках бюджетных трат, подчеркнул представитель Совбеза, предлагается не очень большое увеличение.

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