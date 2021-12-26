Почти 70 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В аэропортах Москвы отменили и задержали 69 рейсов из-за непогоды в воскресенье, 26 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в столичном аэропорту Шереметьево задержали 20 рейсов и еще 11 отменили. В Домодедове в свою очередь были задержаны 22 рейса и 2 отменены. Во Внукове 8 вылетов перенесли на более позднее время, а 6 отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого эксперт Роман Гусаров объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. По его словам, санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, рассказал о том, все ли зависит от авиакомпании и правильно ли только на одну структуру возлагать ответственность.