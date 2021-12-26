Москвичам пообещали резкое потепление 31 декабря

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Накануне новогодней ночи в столичном регионе ожидается резкое потепление, вплоть до плюсовых температурных показателей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, несмотря на холодную погоду в начале недели и отрицательные показатели, ближе к Новому году ситуация в корне изменится:

— В начале недели Москва будет находиться в плену полярного, холодного воздуха, который не будет покидать ее вплоть до самого Нового года. Среднесуточная температура в дневные часы будет колебаться от минус 9 до минус 18 градусов. Пик холодов придется именно на начало недели, но постепенно холодная погода сменится на теплую.

Что же касается погоды, ожидаемой накануне новогодней ночи, то она окажется самой теплой:

— Удивительно, но 31 декабря нас ждет резкое потепление. В ночные часы ожидается минус 8–10 градусов, днем — 1–3 градуса с отрицательным значением.

А вот 1 января 2022 года, как заметила специалист, несмотря на сильный туман и снег, ночью и днем в Москве прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса. Правда, «плюсовые» значения продержатся всего пару дней, а уже с 3 января холода и низкие температурные показатели снова вернутся в Москву.