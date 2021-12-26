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Медик перечислила четыре внешних признака высокого холестерина

Георгий Соланович

Общество
Медик перечислила четыре внешних признака высокого холестерина
Фото: pixabay.com

Появление желтых бляшек на веке глаза и помутнение роговицы могут сигнализировать о высоком уровне холестерина в крови. Об этом сообщила британский врач Дебора Ли.

Она отметила, что точно определить, повышен ли холестерин у человека, можно только при помощи сдачи анализов. Однако, помимо появления желтых бляшек на веке и помутнения роговицы, существует еще два признака, свидетельствующих о возможном повышенном уровне холестерина в крови.

Британский врач характеризует как еще один возможный признак контрактуру Дюпюитрена — «избыточное развитие соединительной ткани в области сухожилий, обеспечивающих движение четвертого и пятого пальцев ладони» так, что человеку трудно полностью их выпрямить.

Также при повышенном холестерине бывает трудно прощупать пульс, заключила медик в беседе с Daily Express.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что холестерин может повышаться из-за стресса, возраста, недосыпа и неправильного питания. К провоцирующим факторам специалист также относит курение, прием некоторых лекарственных препаратов и неправильное питание. Так, стоит исключить из рациона жаренные в масле продукты с высоким содержанием трансжиров и дешевую выпечку.

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