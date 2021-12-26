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Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

Полина Долганова

Спорт
Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы
Фото: instagram.com/kamilavalieva26

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) по итогам чемпионата страны объявила состав российской сборной, которая примет участие в чемпионате Европы в Таллине.

Так, в одиночном женском катании РФ будут представлять фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

В мужской сетке на турнир поедут действующий чемпион страны Марк Кондратюк, а также Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Среди российских спортивных пар на соревнования в Таллин отправятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Среди танцевальных пар нашу сборную в Эстонии будут представлять Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин и дочка российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным, подытожили в публикации на сайте федерации.

24 декабря Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата России по фигурному катанию в мужском одиночном катании. Фигурист за произвольную программу получил 186,60 балла, в сумме набрав 284,37. Этого хватило для первого места. Кондратюка не догнал чемпион России прошлого года Михаил Коляда (283,70). Бронза же досталась Андрею Мозалеву (278,28).

В субботу, 25 декабря, стало известно, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева побила рекорд мира и завоевала золото на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За произвольную программу 15-летняя спортсменка получила 193,10 балла. Ее общий результат составил 283,48 балла.

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