Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении 30 автомобилей в Башкирии

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На федеральной трассе в Башкирии столкнулись более 30 машин. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает местная прокуратура.

Инцидент произошел неподалеку от села Александровка на трассе Уфа — Оренбург. В результате случившегося один человек погиб и пять получили травмы.

Уточняется, что ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.

На место выехал прокурор Кармаскалинского района Айдар Исламов. В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, подытожили в ведомстве.

До этого дорожный затор из 20 автомобилей образовался в Самарской области. Затор был вызван сильной метелью и плохой видимостью. Автомобили оказались в «снежном плену» на участке дороги М5 «Урал» — с 100-го по 140-й километр. В результате инцидента никто не пострадал.

25 декабря ДТП с участием около 20 автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области. Авария случилась в субботу около 11:00 на 240-м километре федеральной трассы М7 «Волга». Согласно предварительной информации, причиной массового ДТП стали неблагоприятные погодные условия. В результате ДТП получили травмы два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте.