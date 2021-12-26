Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении 30 автомобилей в Башкирии

Полина Долганова

Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении 30 автомобилей в Башкирии
Фото: Depositphotos

На федеральной трассе в Башкирии столкнулись более 30 машин. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает местная прокуратура.

Инцидент произошел неподалеку от села Александровка на трассе Уфа — Оренбург. В результате случившегося один человек погиб и пять получили травмы.

Уточняется, что ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.

На место выехал прокурор Кармаскалинского района Айдар Исламов. В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, подытожили в ведомстве.

До этого дорожный затор из 20 автомобилей образовался в Самарской области. Затор был вызван сильной метелью и плохой видимостью. Автомобили оказались в «снежном плену» на участке дороги М5 «Урал» — с 100-го по 140-й километр. В результате инцидента никто не пострадал.

25 декабря ДТП с участием около 20 автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области. Авария случилась в субботу около 11:00 на 240-м километре федеральной трассы М7 «Волга». Согласно предварительной информации, причиной массового ДТП стали неблагоприятные погодные условия. В результате ДТП получили травмы два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Читайте также:
Башкирия Аварии ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте