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МЧС предупредило москвичей о метели, сильном ветре и гололедице 26 декабря

Георгий Соланович

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Погода в Москве
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МЧС предупредило москвичей о метели, сильном ветре и гололедице 26 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Метель, гололедица и снежные заносы ожидаются в Москве после 15:00 в воскресенье, 26 декабря. Об этом сообщил официальный сайт городского главка МЧС России.

В связи с погодными условиями горожанам рекомендуется быть внимательнее на улицах и держаться подальше от деревьев и шатких сооружений.

Столичным водителям рекомендуют держать дистанцию между транспортными средствами, не парковаться около деревьев и не совершать резких маневров, передает официальный сайт главка МЧС России по городу Москве.

26 декабря «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за образования гололедицы. Уточняется, что предупреждение будет действовать до 23:00 понедельника, 27 декабря.

Городские службы Москвы вновь приступили к механизированной очистке дорог и тротуаров от снега. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, а также станциям Московского метрополитена и соцобъектам.

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