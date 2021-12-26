Отец девятилетней студентки МГУ назвал неэтичным заявление члена СПЧ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков отреагировал на заявление члена Совета по правам человека (СПЧ), доктора психологических наук Александра Асмолова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Асмолов считает обучение Тепляковой в МГУ опасным для ее психического здоровья и призывает остановить обучение ребенка в университете. Евгений Тепляков, в свою очередь, заявил, что Асмолов с точки зрения законодательства не имеет права выступать за прекращение учебы его дочери. Более того, отец Алисы Тепляковой уверен, что поступок члена СПЧ неэтичен и необъективен.

— Если бы ему очень хотелось быть объективном и беспристрастным, на протяжении полугода он имел возможность связаться с родителями — законными представителями ребенка — напрямую, — передает слова отца студентки РЕН ТВ.

После Тепляков добавил, что ждет решения комиссии по этике по этому вопросу.

24 декабря органы опеки проверили семью Алисы Тепляковой и не нашли угроз жизни девятилетней студентки психологического факультета МГУ.