Органы опеки не нашли угроз здоровью девятилетней студентки МГУ Тепляковой

Алиса Теплякова, которая стала студенткой в 9 лет / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Органы опеки проверили семью Алисы Тепляковой и не нашли угроз жизни девятилетней студентки психологического факультета МГУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Она добавила, что девочке могут предоставить психологическую помощь и оценить ее моральное состояние в рамках психолого-педагогического обследования, однако это возможно только с согласия официальных представителей юной студентки либо по решению суда.

Кроме того, Львова-Белова в связи с неординарными обстоятельствами посоветовала руководству факультета разработать индивидуальный учебный план для Тепляковой. Сейчас ситуация вокруг юной студентки находится под контролем уполномоченной по правам ребенка в РФ, передает РИА Новости.

После неудачной сдачи экзамена Алиса Теплякова, расстроившись, выбежала из кабинета. У дверей факультета находился ее отец, который, увидев девочку, попытался к ней прорваться, но был остановлен охранниками. «Вечерняя Москва» разбиралась в ситуации.

Ранее психологи предостерегли родителей Алисы от психологических проблем у девочки в будущем.