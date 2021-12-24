Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Органы опеки не нашли угроз здоровью девятилетней студентки МГУ Тепляковой

Георгий Соланович

Общество
Органы опеки не нашли угроз здоровью девятилетней студентки МГУ Тепляковой
Алиса Теплякова, которая стала студенткой в 9 лет / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Органы опеки проверили семью Алисы Тепляковой и не нашли угроз жизни девятилетней студентки психологического факультета МГУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Она добавила, что девочке могут предоставить психологическую помощь и оценить ее моральное состояние в рамках психолого-педагогического обследования, однако это возможно только с согласия официальных представителей юной студентки либо по решению суда.

Кроме того, Львова-Белова в связи с неординарными обстоятельствами посоветовала руководству факультета разработать индивидуальный учебный план для Тепляковой. Сейчас ситуация вокруг юной студентки находится под контролем уполномоченной по правам ребенка в РФ, передает РИА Новости.

После неудачной сдачи экзамена Алиса Теплякова, расстроившись, выбежала из кабинета. У дверей факультета находился ее отец, который, увидев девочку, попытался к ней прорваться, но был остановлен охранниками. «Вечерняя Москва» разбиралась в ситуации.

Ранее психологи предостерегли родителей Алисы от психологических проблем у девочки в будущем.

Читайте также:
МГУ органы опеки Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте