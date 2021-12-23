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«За рамками нормы»: что будет с 9-летней студенткой Алисой Тепляковой после выходки ее отца

Динара Кафискина

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«За рамками нормы»: что будет с 9-летней студенткой Алисой Тепляковой после выходки ее отца
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой, напавший во время экзамена дочери на заведующего кафедрой, обратился в полицию. «Вечерняя Москва» разбиралась в ситуации.

Скандалы вокруг юной студентки не утихают. Ее отец Евгений Тепляков, ожидавший дочь в вестибюле, пытался прорваться в аудиторию факультета, где проходила сдача экзамена, но был задержан охраной.

Как сообщили в вузе, Алиса не посещала большинство занятий, но ее допустили к итоговой аттестации по предмету. Отец девочки утверждает, что Алиса не вышла из аудитории спустя положенное для экзамена время — 20 минут. А его вопросы были проигнорированы. Когда девочка вышла из аудитории, Тепляков набросился на заведующего кафедрой психологии: его не устроила оценка дочери. В этот момент Алиса стояла рядом. Сотрудникам МГУ пришлось вызвать полицию.

— Я написал заявление в полицию о незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов, — заявил позже Тепляков.

— Мы крайне обеспокоены случившимся на глазах студентов и маленького ребенка, — пояснил «Вечерке» заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ Артем Ковалев. — Тепляков не имел права находиться в стенах факультета. Он игнорировал требования охраны остановиться. Алису никто насильно не удерживал.

Она ответила на вопросы экзаменаторов и спросила, можно ли спуститься к отцу, пока комиссия совещается. Ей разрешили, она вприпрыжку отправилась в вестибюль. И потом вдруг мы получили такую бурю негодования. По нашему мнению, Тепляков пытался попасть в аудиторию, чтобы оказать прямое влияние на экзаменаторов.

Психолог Даниэла Буркова считает, что вуз не подходит для обучения детей:

— Инцидент произошел из-за того, что в жизни маленького ребенка родитель принимает очень активное участие. Но эта «выходка — за рамками нормы».

Продюсер Вадим Горжанкин убежден, что Тепляков вряд ли планировал это как пиар-акцию — просто он склонен к импульсивным поступкам.

— Перенервничал, и это вылилось в потасовку, — сказал Горжанкин. — Его поведение смелое. Тепляков может теперь иметь проблемы, но с точки зрения пиара ему проще — культурное поведение не будоражит общественность.

Адвокат Андрей Алешкин считает, что инцидент не является основанием для отчисления девочки.

— Дети за родителей не в ответе. На основании устава учреждение лишь может ограничить посещение папой учебного заведения, — сказал Алешкин. — Если в результате нападения кто-то получил травмы, МГУ может обратиться в полицию по факту нанесения побоев. Если человек ранее к уголовной ответственности не привлекался, скорее всего, на усмотрение суда будет выписан штраф — до 40 тысяч рублей. В худшем случае — арест до четырех месяцев.

Замдекана Артем Ковалев тоже считает, что отчисление Алисе не грозит:

— Эта процедура может быть связана либо с нарушением студентом требований устава МГУ, либо с наличием академических задолженностей. Сессия только началась, поэтому говорить об этом пока рано.

Замдекана отметил, что коммуникация папы Алисы с ее однокурсниками, их родителями, преподавателями часто носит излишне эмоциональный, провокативный характер.

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