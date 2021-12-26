Американские ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме

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Вирус SARS-CoV-2 может сохраняться в организме человека более семи месяцев. Об этом заявили ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, которые проанализировали образцы, полученные из тел 44 погибших людей с коронавирусом.

Во время исследования ученые обнаружили коронавирус практически во всех органах тела. Даже при осмотре пациентов с легкими симптомами они обнаружили, что вирус все равно распространился очень широко в организме.

— Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов, — говорится в тексте исследования.

Однако, несмотря на такое распространение вируса по организму, серьезных воспалений он не вызвал нигде, кроме легких.

— Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей, — приводит текст исследования Research Square.

Тем не менее данное исследование пока не прошло проверку независимыми учеными.

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До этого ученные заявили, что штамм коронавирусной инфекции «альфа» в ходе мутации начал вырабатывать большее количество белков-антагонистов, которые могут свести на нет работу врожденного иммунитета человека. Аналогичные негативные функции были выявлены у вариантов COVID-19 «дельта» и «омикрон».