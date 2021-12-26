Ученые раскрыли главную опасность мутировавшего «альфа»-штамма COVID-19

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Штамм коронавирусной инфекции «альфа» в ходе мутации начал вырабатывать большее количество «белков-антагоистов», которые могут свести на нет работу врожденного иммунитета человека. Аналогичные негативные функции были выявлены у вариантов COVID-19 «дельта» и «омикрон». Об этом свидетельствует исследование ученых, опубликованное в издании Nature.

Из-за таких мутаций штамм коронавируса «альфа» уклоняется от иммунного ответа более эффективно, нежели немутировавший вариант инфекции.

— Это новое открытие первым выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в каком-либо вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, которые повышают контагиозность, но без участия шиповидного белка, — говорится в заявлении ученых.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.