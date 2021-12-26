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Температура до –20 градусов ожидается в Москве в ночь на среду

Георгий Соланович

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Погода в Москве
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Температура до –20 градусов ожидается в Москве в ночь на среду
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Температурный минимум последней недели года ожидается в ночь на среду – до –20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения, — добавил Тишковец.

Он также отметил, что в понедельник в Москве температура понизится до –13–15 градусов, во вторник температура придет в норму из–за воздействия антициклона, а в ночь на среду термометр покажет –25 градусов, что на семь градусов ниже нормы, передает РИА Новости.

26 декабря «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за образования гололедицы. Предупреждение будет действовать до 23:00 понедельника, 27 декабря.

Городские службы Москвы уже приступили к механизированной очистке дорог и тротуаров от снега. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, а также станциям Московского метрополитена и соцобъектам.

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