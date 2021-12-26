Пожар на складе в Подмосковье потушили

Фото: Пресс-служба МЧС России по Московской области

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе под Подольском. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

— Привлекаемые силы и средства: 17 единиц техники, 58 человек, в том числе от МЧС России: 8 единиц техники, 28 человек. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Соблюдайте правила пожарной безопасности, — говорится в сообщении.

Видео: МЧС России

Общая площадь пожара составила около 1500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

26 декабря стало известно, что подмосковная прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме в Ивантеевке. Ее проведение поручено Пушкинской городской прокуратуре. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. В ночь с 25 на 26 декабря в СНТ «Машиностроитель» Пушкинского городского округа разгорелся пожар. Два человека пострадали, трое погибли, в том числе двухгодовалый ребенок.