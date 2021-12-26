Девятилетняя девочка погибла в ДТП в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Егорьевск Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в городском округе Егорьевск. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

До этого сообщалось, что ДТП с участием около 20 автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области. Авария случилась в субботу около 11:00 на 240-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». Согласно предварительной информации, причиной массового ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Участники аварии перекрыли движение по трассе. В результате инцидента получили травмы два человека.

Также сообщалось, что две грузовые фуры столкнулись в Подмосковье на 28-м километре ЦКАД. В результате ДТП оказалось полностью перекрыто внешнее движение и образована многокилометровая пробка. В аварии никто не пострадал.