Врачи рассказали о смертельной опасности спорта для недавно переболевших COVID-19

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После перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит — поражение сердечной мышцы, которое грозит остановкой сердца. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, чтобы избежать остановки сердца, лучше около двух месяцев подождать с занятиями спортом после перенесенного COVID-19.

— Проблема в том, что оно (воспаление — прим. ВМ) в покое, когда нет сильной нагрузки, и проходит. А если случится нагрузка, это может дать резкий сбой, например, аритмия, остановка сердца, — рассказал Крючков.

При этом, отметил он, легкие нагрузки вроде прогулки на свежем воздухе или непродолжительной ходьбы на лыжах не запрещаются.

Кроме того, инфекционист Татьяна Чаленко рассказала, что очень важную роль в этом имеет тяжесть перенесенного коронавируса. После бессимптомной болезни достаточно провести ЭКГ и вернуться к занятиям спортом уже через две недели. Но при тяжелом течении болезни лучше заменить спорт дыхательной гимнастикой и пешими прогулками, передает URA.RU.

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До этого Крючков рассказал, что любые лекарства нужно принимать только по назначению врача, иначе можно серьезно навредить здоровью. Он также предупредил о вреде корвалола — популярного сердечного препарата, который часто используют представители старшего поколения. Так, по его словам, корвалол не только малоэффективен, но и может навредить организму, так как этот препарат вызывает привыкание.