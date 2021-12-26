Появились подробности случившегося в торговом центре «Метрополис»
Стали известны подробности случившегося в торговом центре «Метрополис», где началась эвакуация посетителей после сообщений о похожем на гранату предмете у мужчины.
По данным источника «ВМ», один из посетителей украл в магазине косметики духи. Охранник попытался его задержать, тогда тот достал похожий на гранату предмет из кармана и начал угрожать. После мужчине удалось сбежать в сторону метро. На данный момент его разыскивают.
Источник сообщил, что у мужчины находился муляж гранаты.
До этого сообщалось о срочной эвакуации всех посетителей торгового центра «Метрополис», где, по словам очевидцев, неизвестный мужчина открыл стрельбу.
После в Сети появились кадры, на которых видно, как толпа людей бежит к выходу из торгового центра.