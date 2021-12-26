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Опубликованы кадры эвакуации людей из ТЦ «Метрополис» после сообщений о гранате

Евгений Белоусов

Происшествия

В Сети появились видеозаписи эвакуации людей из торгового центра «Метрополис» после сообщений о гранате у одного из посетителей.

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