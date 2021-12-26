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Задержан мужчина, угрожавший «гранатой» охранникам в ТЦ «Метрополис»

Юлия Курганова

Происшествия
Задержан мужчина, угрожавший «гранатой» охранникам в ТЦ «Метрополис»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас4 Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, который угрожал охране «гранатой» в московском ТЦ «Метрополис». Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения. Об этом сообщается в воскресенье, 26 декабря, на сайте «МВД Медиа».

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

26 декабря в торговом павильоне ТЦ, расположенного на Ленинградском шоссе, сотрудники охранной организации остановили мужчину, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет похожий на гранату и с места происшествия скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет.

«Вечерняя Москва» сообщала, что посетителей эвакуировали из ТЦ Москвы из-за сообщений о выстрелах. В магазине «Золотое яблоко» в ТЦ «Метрополис» в столице неизвестный мужчина, по словам очевидцев, открыл стрельбу.

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