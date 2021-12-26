СК организовал проверку после гибели подростка на тюбинге в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку после гибели 15-летнего подростка, который врезался в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона на юге столицы. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

На Каширском шоссе мальчик при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. По данным СК, подросток ударился головой и от полученных травм умер на месте.

По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нагатинская межрайонная прокуратура также проводит проверку.

Фото: Прокуратура Москвы

Вечером 26 декабря сообщалось, что около 21 часа на Каширском шоссе подросток при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте.