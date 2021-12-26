СК организовал проверку после гибели подростка на тюбинге в Москве
Следственный комитет проводит проверку после гибели 15-летнего подростка, который врезался в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона на юге столицы. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
На Каширском шоссе мальчик при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. По данным СК, подросток ударился головой и от полученных травм умер на месте.
По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Нагатинская межрайонная прокуратура также проводит проверку.
Вечером 26 декабря сообщалось, что около 21 часа на Каширском шоссе подросток при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте.