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Стало известно о несчастных случаях на горке до гибели подростка на тюбинге

Юлия Курганова

Происшествия
Стало известно о несчастных случаях на горке до гибели подростка на тюбинге
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

На горке в столице, где, катаясь на тюбинге, погиб 15-летний юноша, уже несколько раз происходили несчастные случаи. Об этом рассказал «Известиям» в воскресенье, 26 декабря, местный житель.

Он сообщил, что были случаи, когда некоторые катающиеся со склона неудачно наезжали на трамплин, в результате чего получали травмы. Так, во время съезда с горки 19-летний молодой человек сломал ногу. Однако, по словам мужчины, серьезных травм детям удавалось избежать из-за снега, который смягчал приземление.

О смерти подростка на юге Москвы стало известно ранее в воскресенье, 26 декабря. Трагедия случилась на Каширском шоссе у дома № 59. Юноша съезжал с необорудованного склона на тюбинге, на высокой скорости он врезался в дерево и погиб.

По предварительным данным газеты «Известия», смерть наступила из-за перелома позвоночника. На кадрах с места происшествия видно, что горка представляет собой крутой склон, поросший деревьями и имеющий некое подобие трамплина.

До этого пятилетняя девочка вместе с родителями каталась с горки на тюбинге в подмосковном городе. Во время скатывания тюбинг наткнулся на бугор и поехал в сторону железнодорожных путей, расположенных рядом с горкой. Столкнувшись с колесом поезда, ребенок получил травму головы. В результате девочку госпитализировали в местную больницу.

Следственный комитет по Московской области организовал проверку по факту травмирования ребенка.

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