«Сулили больше деньги»: Верку Сердючку уговаривали стать президентом Украины

Фото: instagram.com/v_serduchka

Жена украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман рассказала на шоу «Хард с Влащенко» о том, как артиста Верку Сердючку (псевдоним певца Андрея Данилко) уговаривали выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента.

Также она напомнила, как лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявлял о своем намерении баллотироваться на пост главы государства в 2019 году. По мнению Бацман, его участие в предвыборной гонке могло бы «поломать» соперников и в результате он бы стал президентом. Но, по ее словам, музыканту не хватило решительности, в то время как Владимир Зеленский пошел и выиграл выборы, наметив тем самым определенный «тренд».

Женщина уверена, что Данилко мог быть стать одним из тех, кто полностью перевернул бы тогда политический ландшафт в случае, если бы он пошел в президенты.

— Его уговаривали это сделать, очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень больше деньги, — рассказала Бацман.

Также она сообщила, что певец отказался, отметив при этом, что он хочет сохранить себя, что не удалось сделать нынешнему украинскому президенту.

По словам супруги Гордона, став главой государства Зеленский изменился сам и изменил отношение к людям. Так, когда актер и шоумен только шел в президенты, он улыбался, шутил и спокойно принимал ироничные замечания от других. Теперь же Зеленский агрессивен, обижен на всех и совершенно не принимает критику, отметила Бацман.

Данилко ранее объяснил, почему отказывается от концертов в России. По словам певца, дорога в Москву является достаточно дорогой и трудной. Поэтому смысла давать концерты в российской столице Андрей Данилко не видит. Кроме того, недавно у артиста возникли проблемы со здоровьем.