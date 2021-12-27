Названы города в России с самыми благоприятными условиями труда для пенсионеров

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Самые благоприятные условия труда для пенсионеров созданы в Москве и Санкт-Петербурге. Это выяснили аналитики, которые составили соответствующий рейтинг.

Значение индекса в рейтинге изменяется в диапазоне от 12 до 70 баллов. У этих двух городов индекс составляет 70 и 69,2 балла соответственно.

По трем индикаторам — уровень безработицы среди пенсионеров, уровень зарплат и время поиска работы — Москва и Питер показали наивысший результат, еще по двум индикаторам он был очень близок к максимуму.

Аналитики отметили, что в столичных городах многие пенсионеры продолжают работать, получая при этом достойную заработную плату. Если же они лишаются работы, то найти новую им намного легче, чем пожилым людям в других регионах.

Ленинградская область оказалась на третьем месте в рейтинге, там значение индекса составляет 60 баллов. В первую десятку также попали Воронежская область — 59,7 балла, Нижегородская — 58 баллов, Московская — 55,6 балла, Ростовская — 55,2 балла, Калининградская — 52,4 балла, Краснодарский край — 50,7 балла и Рязанская область — 48 баллов.

Отмечается, что вышеперечисленные регионы характеризуются хорошим уровнем привлекательности рынка труда для пенсионеров, несмотря на то, что он снизился во время пандемии.

На последних пяти строчках рейтинга расположились Республика Алтай, Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия — Алания и Карелия. Индекс привлекательности у них не превышает 23 балла, сообщает РИА Новости.

Пенсионный фонд напомнил о прибавке к пенсии. Жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Отмечается, что перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости.