Экономист оценил вероятность высокой инфляции в России

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Вероятность галопирующей инфляции в России не велика, но де-факто это возможно. Об этом сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, инфляция скорее всего пустится «вскачь» в случае серьезных геополитических потрясений или финансового кризиса, причем это произойдет во всем мире.

— А вот если произойдут серьезные геополитические потрясения или грянет финансовый кризис, инфляция может пуститься вскачь и превысить «пограничные отметки» повсеместно — и в США, и в Европе, — предупредил эксперт.

По его мнению, такая инфляция опасна, прежде всего тем, что у большинства граждан рост доходов не будет успевать за повышением цен. Галопирующую инфляцию в настоящее время можно наблюдать в Турции, где на фоне валютного кризиса значительно выросли цены. А можно вспомнить и пример Венесуэлы, где годовая инфляция достигала нескольких тысяч процентов, отметил Переславский.

Самыми эффективными способами замедления инфляции он назвал повышение ключевой ставки, заградительные пошлины на импортные товары и заморозку цен на определенные товары и услуги, передает агентство «Прайм».

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