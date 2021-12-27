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Теннисист Андрей Рублев заболел коронавирусом

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Спорт
Теннисист Андрей Рублев заболел коронавирусом
Фото: instagram.com/andreyrublev/

Тест российского теннисиста Андрея Рублева на COVID-19 дал положительный результат. Об этом в понедельник, 27 декабря, спортсмен сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

— В настоящее время я нахожусь в Барселоне, у меня есть минимальные симптомы. Следую всем предписаниям врачей, находясь в изоляции. Я полностью вакцинирован и готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open, — написал теннисист.

Рублев отметил, что сильно расстроился из-за внезапной болезни и заверил, что вернется на корт при первой же возможности

Андрею Рублеву 24 года, он занимает пятую строчку мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио Рублев стал обладателем золота в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В составе сборной РФ он стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.

ATP Cup будет проходить с 1 по 9 января в Сиднее. Команда России попала в группу B и сыграет со сборными Австрии, Италии и Австралии. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.

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