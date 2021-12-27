Теннисист Андрей Рублев заболел коронавирусом
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Тест российского теннисиста Андрея Рублева на COVID-19 дал положительный результат. Об этом в понедельник, 27 декабря, спортсмен сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
— В настоящее время я нахожусь в Барселоне, у меня есть минимальные симптомы. Следую всем предписаниям врачей, находясь в изоляции. Я полностью вакцинирован и готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open, — написал теннисист.
Рублев отметил, что сильно расстроился из-за внезапной болезни и заверил, что вернется на корт при первой же возможности
❌❌❌ pic.twitter.com/YsRd0NBALQ— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) December 26, 2021
Андрею Рублеву 24 года, он занимает пятую строчку мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио Рублев стал обладателем золота в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В составе сборной РФ он стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.
ATP Cup будет проходить с 1 по 9 января в Сиднее. Команда России попала в группу B и сыграет со сборными Австрии, Италии и Австралии. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.