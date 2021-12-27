Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Очень красивая»: Макеева в новом образе восхитила пользователей Сети

Юлия Курганова

Общество
«Очень красивая»: Макеева в новом образе восхитила пользователей Сети
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актрисе Анастасии Макеевой на днях исполнилось 40 лет. День рождения она отпраздновала в Санкт-Петербурге. Там проходит постановка мюзикла «Демон Онегина», где играет звезда. Кадрами из гримерки артистка поделилась в своем микроблоге.

Макеева напомнила подписчикам, что уже совсем скоро Новый год, пожелала им встретить свою любовь и быть счастливыми.

Пользователи в Instagram восхитились новым образом актрисы и одарили ее множеством комплиментов.

«Красота какая!»; «Самая яркая и красивая!»; «Прекрасный образ, вам идет!»; «Очень красивая»; «Вы такая красивая и потрясающая женщина!», — написали фолловеры.

В ноябре Макеева восхитила фанатов пляжным фото с мужем. Актриса и ее муж, строитель Роман Мальков перебрались в Турцию. Там знаменитость приобрела несколько квартир, в одной из которых живет со своей семьей. Теперь на странице в соцсети Instagram Анастасии еще больше фото с побережья. Она позировала в бикини изумрудного цвета рядом с супругом.

Читайте также:
поклонники образ Анастасия Макеева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте