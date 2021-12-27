«Очень красивая»: Макеева в новом образе восхитила пользователей Сети

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актрисе Анастасии Макеевой на днях исполнилось 40 лет. День рождения она отпраздновала в Санкт-Петербурге. Там проходит постановка мюзикла «Демон Онегина», где играет звезда. Кадрами из гримерки артистка поделилась в своем микроблоге.

Макеева напомнила подписчикам, что уже совсем скоро Новый год, пожелала им встретить свою любовь и быть счастливыми.

Пользователи в Instagram восхитились новым образом актрисы и одарили ее множеством комплиментов.

«Красота какая!»; «Самая яркая и красивая!»; «Прекрасный образ, вам идет!»; «Очень красивая»; «Вы такая красивая и потрясающая женщина!», — написали фолловеры.

В ноябре Макеева восхитила фанатов пляжным фото с мужем. Актриса и ее муж, строитель Роман Мальков перебрались в Турцию. Там знаменитость приобрела несколько квартир, в одной из которых живет со своей семьей. Теперь на странице в соцсети Instagram Анастасии еще больше фото с побережья. Она позировала в бикини изумрудного цвета рядом с супругом.