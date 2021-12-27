Диетолог рассказала о трех продуктах, которые «уничтожают» жир

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Диетолог Триста Бест из Словакии утверждает, что есть продукты, которые способны помочь полностью избавиться от висцерального жира. Она назвали тмин, банановую муку и квашеную капусту.

По ее словам, висцеральный жир постепенно обволакивает внутренние органы, угрожает здоровью сердца и приводит к преждевременной смерти. Причина отложений висцерального жира — это неправильный рацион, в основе которого лежит большое количество жареных, жирных и сладких блюд.

Диетолог отметила, что большое количество висцерального жира в организме возможно даже тогда, когда человек не выглядит полным. Тогда возникает ложное ощущение, что все в порядке, которое в результате может привести к серьезным проблемам.

Уровень висцерального жира можно снижать благодаря ежедневной физической активности и правильному питанию. Но существуют особые продукты, которые способны ускорять этот процесс, и они эффективны даже для людей после 50 лет, сообщила специалист.

Так, тмин не только придает особый вкус мясу или картофелю, но и помогает бороться с упомянутой жировой угрозой.

— Постоянное употребление тмина помогает снижать жировые отложения в организме, регулируя уровень инсулина. Если клетки всасывают слишком много глюкозы, тело откладывает ее в жире. Адекватное количество инсулина может смягчить это явление, — сообщила Бест.

Также в борьбе с жиром поможет банановая мука. Это специальный продукт, который можно приобрести только в специализированных магазинах. Он особенно богат пребиотическим крахмалом. Это вещество помогает клеткам справляться с инсулином. Из банановой муки не нужно печь пироги, она полезна для здоровья, прежде всего, если добавлять ее в смузи или к овсяным хлопьям с йогуртом.

Квашеная капуста тоже содержит большое количество полезных для здоровья бактерий. Особенно этот продукт нужен для правильной работы кишечника. Квашеная капуста также содержит много витамина С. Он особенно необходим зимой, потому что укрепляет иммунную систему в борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщается на сайте Pravda.

Названы продукты, помогающие забыть о тяге к сладкому и мучному. Нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала, что забыть о сладком и мучном помогут продукты, которые обеспечивают сытость надолго. По ее словам, забыть тягу к сладкому поможет сбалансированное питание, при котором человек потребляет и белки, и жиры, и углеводы.