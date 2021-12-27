Захарова назвала глупостью иск Евросоюза к России из-за импортозамещения

Фото: МИД РФ

Иск Евросоюза (ЕС) к РФ на 290 миллиардов евро за импортозамещение показал «глупость» политических элит стран Европы. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жестко наказали». Что там «жестко» — садомазохистски, — написала она в своем Telegram-канале.

Также дипломат подчеркнула «несамостоятельность» политических элит Евросоюза, приведя в пример речь, которую произнес в 2014 году Джо Байден, занимающий тогда должность вице-президента Соединенных Штатов, в Гарвардском университете. Он сказал, что европейские страны не были готовы и не хотели вводить санкции против России на фоне событий на Украине, но действующему тогда президенту США Бараку Обаме «пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против РФ, несмотря на риск экономического ущерба для себя».

Таким образом, страны ЕС согласились ввести санкции против Москвы только под сильным давлением Вашингтона, отметила Захарова.

Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях Евросоюза о компенсациях. В Министерстве экономического развития России прокомментировали жалобу, которую ЕС подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) против РФ, и заявили, что информация о требовании компенсировать 290 миллиардов евро убытков за импортозамещение «не является достоверной».

В воскресенье, 26 декабря, Евросоюз обратился в ВТО. Сообщалось, что он потребовал от РФ 290 миллиардов евро за политику импортозамещения.

Кроме того, стало известно, что американские власти тоже увидели в программе импортозамещения несоблюдение Россией норм ВТО. В офисе торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявили, что будут работать над ответными мерами.