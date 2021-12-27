Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях Евросоюза о компенсациях

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В Министерстве экономического развития России прокомментировали детали жалобы, которую Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) против РФ, и заявили, что информация о требовании компенсировать 290 миллиардов евро убытков за программу импортозамещения «не является достоверной». Об этом сообщается в воскресенье, 26 декабря, на сайте ведомства.

— Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают «выплат» каких-либо «компенсаций», — пояснили в пресс-службе министерства.

Москва и Брюссель провели консультации, в рамках которых российская сторона разъяснила, что принятые меры соответствуют обязательствам в рамках ВТО, подчеркнули в ведомстве.

В воскресенье, 26 декабря, Евросоюз обратился в ВТО. Он потребовал от РФ 290 миллиардов евро за политику импортозамещения. Евросоюз считает, что именно на эту цену Россия якобы «дискриминировала европейские товары».

Во второй половине июля Еврокомиссия от имени Евросоюза инициировала разбирательство против РФ в рамках ВТО. Претензии касаются мер, которые, по мнению ЕК, ограничивают или запрещают европейским компаниям продавать товары и услуги российским госпредприятиям через систему госзакупок.

В начале недели торговый источник в Женеве сообщил, что орган ВТО по разрешению споров удовлетворил запрос ЕС о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией.

Кроме того, стало известно, что американские власти тоже увидели в программе импортозамещения и создании преференций для товаров и услуг внутреннего производства несоблюдение Россией норм ВТО. В офисе торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявили, что будут работать над ответными мерами.