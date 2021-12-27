Новый вирус из Сибири и всемирная засуха: стали известны предсказания Ванги на 2022 год

Фото: Скриншот видео YouTube (www.youtube.com/watch?v=xPY8kIbFWjU)

Все больше новых данных о предсказаниях знаменитой болгарской ясновидящей Вангелии появляется с каждым годом. Многие из пророчеств Ванги звучат тревожно. Так, например, ее близкий друг Сергей Косторной рассказал, что в 2022 году мир потрясет новая страшная эпидемия. По его словам, об этом ему рассказала сама Ванга.

Новый год обещает быть богатым на неприятности, согласно последней расшифровке предсказаний пророчицы болгарскими учеными.

Одним новым штаммом коронавируса «омикроном» дело не окончится. Ясновидящая Ванга предрекла появление нового страшного вируса, который придет из Сибири. По словам Ванги, все это время вирус спал в вечной мерзлоте, но в грядущем году он пробудится из-за перемен в климате планеты.

Кроме нового вируса, Землю ожидает сильнейшая жара, из-за которой вся планета начнет страдать от нехватки питьевой воды. Сильнее всего достанется Индии, ведь туда, вдобавок к жажде, придет сильнейший голод.

Но предсказания старицы сулят не только плохое. Так, например, Ванга утверждала, что в 2022 году точно не нужно ожидать новую мировую войну, передает StarHit.

До этого участница 22-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Марианна Атие пообещала в 2022 году мор, который, по ее словам, уже находится рядом. Также ведьма предрекла крах одной из самых главных валют мира — доллара.