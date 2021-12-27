Госинспекция по недвижимости в 2021 году выявила более шести тысяч нарушений

Снос незаконно построенного тц Наманган в Люблине

Госинспекция в 2021 году выявили более шести тысяч нарушений. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что для сохранения архитектурного облика города инспекторы по недвижимости в уходящем году обследовали 561 тысячу километров. Для выявления самостроя, незаконной реконструкции, самозахвата земель и нецелевого использования территории были задействованы современные методы и технологии обследования.

Почти 5 тысяч правонарушений были выявлены в сфере землепользования. 40% уже устранено, остальные находятся под контролем Госинспекции, передает официальный сайт мэра Москвы.

24 декабря незаконно возведенный шиномонтаж снесли в районе Сокол на севере Москвы по решению судебной инстанции. Овчинский уточнил, что изначально участок, на котором без разрешающей строительство документации возвели шиномонтаж, был предназначен для обслуживания железнодорожного транспорта. За 2021 год это уже 46 незаконная постройка в Москве.