Более 200 лифтов заменили по программе капремонта в САО в 2021 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Работы по замене 210 лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта провели в жилых домах в Северном административном округе Москвы в 2021 году. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Больше всего подъемных конструкций заменили в семнадцатиэтажном здании 1996 года постройки в Ховрине – 14 штук. Самым старым жилым домом, в котором велись работы, стала постройка в Головинском районе. Здание возвели в 1931 году для работников фабрики имени Петра Алексеева.

На Петрозаводской улице находится самый высокий дом, в котором производили замену подъемных конструкций – в строении всего 22 этажа, передает официальный портал мэра Москвы.

За прошедшие месяцы 2021 года специалисты заменили 314 лифтов в жилых домах Южного административного округа (ЮАО) Москвы. Соответствующие работы также провели в рамках региональной программы капитального ремонта.