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Столичный сервис МИК «Инвестиционная упаковка проекта» подвел итоги года

Георгий Соланович

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Столичный сервис МИК «Инвестиционная упаковка проекта» подвел итоги года
Фото: Pexels

Сервис Московского инновационного кластера (МИК) «Инвестиционная упаковка проекта» подвел итоги года. С помощью сервиса эксперты помогают стартапам доработать проект, создать презентацию для инвесторов и получить финансирование.

— Сервис появился на сайте Московского инновационного кластера в декабре 2020-го и за год работы помог стартапам привлечь более 200 миллионов рублей инвестиций, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Всего заявку в сервис подали 164 проекта, 62 прошли отбор и были представлены инвесторам. Большинство из них, по словам Фурсина, получили финансовую поддержку. Большинство стартапов предлагают свои идеи в сфере инженерных технологий, здравоохранения, пищевых и финансовых технологий и логистики, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, сервис решает задачу привлечения средств в технологические стартапы. Для выполнения этой задачи необходимо сделать проект инвестиционно привлекательным. Она отметила, что для отобранных стартапов разработают инвестиционную презентацию и финансовую модель. Затем их представят инвестиционному комитету, Агентству инноваций Москвы и Московскому экспортному центру. МИК предложит каждому предпринимателю календарь мероприятий и встреч с инвесторами. Они помогут привлечь финансирование и поспособствуют выходу на другие рынки.

22 декабря министр правительства столицы и руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил о том, что порядок подачи заявлений на получение грантов и субсидий упростили на портале Московского инновационного кластера. Теперь пользователи смогут не заполнять электронную форму, это делается автоматически на основе сведений в личном кабинете.

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