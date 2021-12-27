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В СК назвали возможную причину жестокого убийства семьи в Канске

Евгений Белоусов

Происшествия
В СК назвали возможную причину жестокого убийства семьи в Канске
Фото: СК РФ

Глава семьи из Канска мог убить жену и детей из-за развода. Об этом 27 декабря сообщили в ГСУСК РФ по Красноярскому краю.

— Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщине было 35 лет, мужчине — 38. Их дочке было 7 лет, а сыну 11.

— Между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе. 26 декабря 2021 года мужчина пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят все необходимые мероприятия для установления подробностей произошедшего.

Как после рассказала соседка погибших, никто в трехэтажном доме, где снимала квартиру съехавшая от мужа женщина с детьми, не слышал криков во время убийства. Девушка добавила, что убийство могло произойти ночью, пока дети спали.

Убийство семьи в Канске

В понедельник, 27 декабря, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел четырех человек в квартире дома по улице Эйдемана в Канске. На месте происшествия полиция обнаружила тела мужчины, женщины и двух детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела.

После этого следственные органы возбудили уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц и малолетнего.

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