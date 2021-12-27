Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Московском регионе

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В новогоднюю ночь в Московской области выпадет снег, температура опустится до минус шести градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в пятницу, 31 декабря, днем будет примерно минус 4 градуса, до минус двух похолодает в новогоднюю ночь. Ожидается облачная погода, будет продолжаться снегопад.

— И ветер юго-восточный, южный, весьма вероятна метель. По-настоящему русская новогодняя ночь, русская зима ожидается в центре европейской части России, — рассказал Синенков в комментарии РИАМО.

По его словам, на востоке Московской области будет прохладнее, в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до минус 6 градусов. В западной части региона будет теплее, до минус 1 градуса.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какую погоду стоит ожидать жителям Санкт-Петербурга на первой неделе нового года. По его словам, в первые дни января ожидаются обильные снегопады, а вот оттепель маловероятна. Потепление в Санкт-Петербурге ожидается во второй половине января.