Врач дала советы, как не нарушать режим питания в новогодние праздники

Фото: pixabay.com

Чтобы не страдать от переедания и не нарушать режим питания, не стоит наедаться в новогоднюю ночь, а на праздниках нужно продолжить сбалансированно питаться. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Герасимова.

— Не советую, несмотря на праздничные дни, переносить прием питания на ночное время. Не стоит ждать, голодать до полуночи, а рекомендуется символически встретить Новый год, — отметила специалист в комментарии РИАМО.

Она добавила, что основной прием пищи, ужин, лучше провести в привычное время. Чем лучше сохраняется привычный режим питания, тем меньше стресса испытывает организм.

Не стоит отказываться от любимых новогодних салатов, но съесть их нужно в умеренном количестве.

Врач также порекомендовала не злоупотреблять большим количеством алкоголя и встретить Новый год символически бокалом шампанского, закусив орехами или сыром. ​

До этого Наталья Герасимова перечислила необычные полезные продукты, которые стоит поставить на новогодний стол, — это редкие сорта рыб дикого вылова, например, ледяная рыба, дикий лосось, черная треска, барамунди, угорь.