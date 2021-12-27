Стало известно о состоянии оказавшегося голым на морозе в Амурске ребенка

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У ребенка, гулявшего раздетым в Амурске в 30-градусный мороз, общее переохлаждение и обморожение обеих стоп. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в Амурской городской прокуратуре.

Отмечается, что на данный момент ребенок уже находится дома, передает РИА Новости.

В воскресенье, 26 декабря, водитель скорой помощи ждал бригаду с вызова, когда увидел, как совершенно голый ребенок прыгает на месте, пытаясь согреться. Он усадил ребенка в машину и укутал в куртку. Попытки водителя узнать у мальчика его имя ни к чему не привели, он был слишком напуган и замерз.

Видео: Telegram / Mash

По предварительным данным, ребенок смог выбежать на улицу, так как его тетя-школьница забыла запереть дверь в квартиру. Мама ребенка ушла помогать родителям делать ремонт и осталась у них ночевать 24 декабря. Сына она оставила со своим мужем и младшей сестрой-школьницей. На следующий день девочка пошла на уроки и забыла закрыть дверь.