Охранник продуктового магазина в центре Москвы избил посетителя и сбежал

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Россия, Москва, Краснопрудная улица Карта всех событий

В центре столицы охранник избил посетителя продуктового магазина, а затем скрылся в неизвестном направлении. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился 56-летний мужчина. Он заявил, что его избил сотрудник охраны магазина, который находится на Краснопрудной улице. При этом после инцидента злоумышленник убежал. В больнице у потерпевшего диагностировали перелом лодыжки и множественные ссадины.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Похожий случай произошел в октябре этого года. У мужчины случился конфликт с сотрудниками магазина, который расположен на Первой Тверской-Ямской улице в доме № 27. В результате перепалки он получил травмы. Работники магазина после конфликта вытащили посетителя на улицу, где нанесли ему телесные повреждения. Как только драка закончилась, гражданин обнаружил отсутствие при себе мобильного телефона.