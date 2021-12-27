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Более 130 тысяч нарушений правил тонировки выявили на дорогах в Москвы в 2021 году

Илья Ашуров

Происшествия
Более 130 тысяч нарушений правил тонировки выявили на дорогах в Москвы в 2021 году
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В текущем году автоинспекторы выявили на дорогах Москвы более 130 тысяч нарушений правил тонировки автомобильных стекол. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— С начала года наши сотрудники выявили более 130 тысяч нарушений, связанных с превышением норм тонировки стекол автомобиля, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД напомнили, что при наличии нарушения водитель должен устранить тонировку на месте выявления, иначе ему выдается требование, обязывающее сделать это в ближайшее время. Если после этого водитель игнорирует требование, то его действия подпадают под административную статью «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», которая в том числе предусматривает штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

На прошлой неделе в ГИБДД сообщили, что за 11 месяцев текущего года в Москве составили более 337 тысяч административных протоколов в отношении водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов. В ведомстве отметили, что работа по выявлению и привлечению к ответственности такого рода должников осуществляется совместно с городской службой судебных приставов.

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