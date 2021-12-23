Более 300 тысяч протоколов составили в отношении водителей, не оплативших штрафы ГИБДД

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За январь-ноябрь текущего года в Москве составили более 337 тысяч административных протоколов в отношении водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве отметили, что работа по выявлению и привлечению к ответственности такого рода должников осуществляется совместно с городской службой судебных приставов.

— За 11 месяцев 2021 года сотрудниками подразделений дорожно-патрульной службы составлено более 337 тысяч административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении ГИБДД.

В случае неуплаты административного штрафа в срок гражданам предстоит выплатить сумму, превышающую изначальный штраф вдвое. Также водителям, которые систематически не оплачивают штрафы, грозит административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

Наиболее распространенные виды аварий — столкновения транспортных средств (57 случаев) и наезды на пешеходов (47). При этом более половины ДТП с пешеходами произошли вне зоны действия пешеходного перехода.

Также на минувшей неделе произошло 17 наездов на стоящий транспорт и препятствия.