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Андрей Бочкарев: 27 новых станций метро планируется открыть в Москве к 2025 году

Георгий Соланович

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Андрей Бочкарев: 27 новых станций метро планируется открыть в Москве к 2025 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Работы по строительству 27 станций Московского метрополитена планируется завершить к началу 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что около половины из обещанного количества станций будут построены на центральном участке Троицкой линии метро.

— Продолжим, в частности, заниматься строительством Троицкой линии. Длиной она 40 километров и дойдет до города Троицка, а ее центральный участок — от ЗИЛа до Коммунарки с 11 станциями из 17 — должен быть готов уже в 2024 году, — передает слова Бочкарева «Российская газета».

По словам заммэра Москвы, строительство новых станций метрополитена начнется и на юго-востоке города. На Бирюлевской ветке на данный момент ведутся работы по подготовке территории и выносе коммуникаций.

— Впереди серьезная работа на направлении от Шелепихи до Рублево-Архангельского, — заключил Бочкарев.

7 декабря в столице открыли сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов началось на участке БКЛ — от станции «Мневники» до станции «Каховская». В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

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