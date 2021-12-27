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ЦБ опроверг информацию о контроле с 2022 года всех денежных переводов физлиц

Евгений Белоусов

Экономика
ЦБ опроверг информацию о контроле с 2022 года всех денежных переводов физлиц
Фото: moscow-live

Центробанк России (ЦБ) не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе регулятора.

В пресс-службе подчеркнули, что отчетности касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.

— Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, — передает слова ведомства ТАСС.

До этого в СМИ появилась информация, что ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами, запрашивая данные по ним у банков. По словам заместителя председателя правления «Совкомбанка» Олега Машталяра, ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года. Представитель платежной компании QIWI тоже сообщил, что регулятор начнет запрашивать информацию по переводам со следующего года.

20 декабря стало известно, что ЦБ ограничит вклады для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей. Речь, как уточняется, идет о специальных вкладах, доходность которых будет привязана к ключевой ставке или инфляции. Депозит смогут открыть граждане, данные о которых имеются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

17 декабря ЦБ повысил ключевую ставку на один процент — до 8,5 процента годовых. Инфляция в России, как уточняется, складывается выше октябрьского прогноза банка.

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