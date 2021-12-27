Сергей Собянин поздравил спасателей Москвы с их профессиональным праздником

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге поздравил московских сотрудников МЧС с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря.

По его словам, в последние годы московские власти проводят системное переоснащение спасательной службы. В ее распоряжении, отметил мэр, находится самая современная техника, которая позволяет тушить пожары в тоннелях и высотных зданиях, с земли и с воздуха. Например, автомобиль быстрого реагирования «Кобра», который оснащен системой гидроабразивной резки. Это позволяет автомобилю пробивать стены или крыши и тушить пожар прямо через них.

Собянин также напомнил, что с 2017 года идет обновление парка спасательных судов. На боевое дежурство заступают спасательные катера «Норд Сильвер Про», а также суда на воздушной подушке «Славир» и «Джеттер», которые могут передвигаться по воде и заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед.

Кроме того, контролировать обстановку на водоеме и сбрасывать средства спасения утопающим помогают беспилотники.

— Поздравляю московских спасателей с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Спасибо вам, друзья, за большой вклад в обеспечение безопасности Москвы и москвичей, — написал мэр столицы.

Фото: Сайт Сергея Собянина

До этого работников МЧС поздравил с Днем спасателя президент России Владимир Путин. В поздравительном обращении президент отметил, что МЧС достойно решает большой массив задач, которые возложены на ведомство.