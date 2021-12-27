Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, поблагодарив их за нелегкую и рискованную службу. Видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 27 декабря.

В поздравительном обращении президент отметил, что МЧС достойно решает большой массив задач, которые возложены на ведомство.

— Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей, — подчеркнул Путин.

В этом году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населенные пункты во многих российских регионах, решали важные задачи по борьбе с эпидемией коронавируса, напомнил глава государства.

Путин отметил, что «по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели — среди лучших». Он выразил уверенность, что российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу.

— Желаю успехов в благородной, востребованной службе. Счастья и здоровья вам и вашим близким, — заключил президент России.

10 ноября Сергей Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Мэр Москвы поздравил личный состав и ветеранов Главного управления МВД России по Москве с профессиональным праздником. Собянин выразил благодарность сотрудникам МВД за их добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга и за внимательное отношение к людям, а также за огромный вклад в превращение Москвы в безопасный город.