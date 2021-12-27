Абрамченко заявила об отсутствии причин для скачкообразного роста цен с Нового года

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Благодаря предпринятым властями мерам и собранному аграриями урожаю, можно избежать резкого подорожания продуктов с начала года. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. По масличным очень хороший <...> — 23 миллиона тонн. По сахарной свекле — 40 миллионов тонн. По зерновым, пшеницы в том числе, — 123 миллиона тонн, 77 миллионов тонн — пшеница, — сообщила она.

Абрамченко также обратила внимание на импортируемый характер инфляции. По ее словам, продовольственная инфляция в мире в этом году составила выше 30 процентов. В России продовольственная инфляция превысила десять процентов и составила 10,9 процента.

Кроме того, она отметила дефицит картофеля. Но добавила, что этот вопрос решился оперативной доставкой товара без посредников из личных подсобных хозяйств. Правительство оказало поддержку при создании овощехранилищ и оптово-распределительных центров, передает РИА Новости.

До этого предприниматель Эльвира Агурбаш рассказала, какие продукты подорожают в 2022 году. По ее словам, цены вырастут на многие товары, так как в течение этого года не удалось справиться с ростом инфляции. Специалист отметила, что вырастут цены на хлебобулочные изделия и растительное масло. Также подорожает еще ряд товаров.