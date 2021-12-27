Грузовик со сжиженным газом загорелся на 37-м километре Киевского шоссе

Фото: ГИБДД по Москве

Россия, Москва, поселение Марушкинское, Киевское шоссе, 37-й километр Карта всех событий

На Киевском шоссе загорелся грузовой автомобиль. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 12:16. Пожарные уже приступили к ликвидации пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

В столичной ГИБДД уточнили, что инцидент произошел на 37-м километре Киевского шоссе. Загорелся грузовик, перевозивший сжиженный газ.

— По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто Сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе, — говорится в сообщении ведомства.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

До этого сообщалось о пожаре в детском саду «Новое поколение», расположенном на улице Молодежная Раменского городского округа. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.