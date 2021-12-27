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Суд в Карелии приговорил историка Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима

Илья Ашуров

Происшествия
Суд в Карелии приговорил историка Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима
Фото: Mediafond / CC BY-SA 4.0

Суд в Петрозаводске приговорил к 15 годам колонии главу карельского филиала правозащитного центра «Мемориал»*, историка Юрия Дмитриева. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По данным агентства, Дмитриева признали виновным в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и незаконном хранении оружия. Отбывать наказание историк будет в колонии строгого режима.

Адвокат Дмитриева заявил, что обжалует решение суда. По его словам, сотрудник «Мемориала»* признает вину только в той части обвинения, которая связана с хранением оружия. Остальные пункты обвинения он отрицает.

Дело историка Дмитриева

Уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году. Тогда ему предъявили обвинения по ряду уголовных статей — «Развратные действия», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии», «Незаконное хранение оружия» и «Насильственные действия сексуального характера». В ходе первого процесса Дмитриев был оправдан по большинству обвинений. Ему вменили лишь незаконное хранение оружия и назначили наказание в виде 2,5 года ограничения свободы.

В 2018 году суд отменил оправдательный приговор. Дело историка направили на повторное рассмотрение. Его вновь обвинили в развратных действиях и изготовлении порнографии.

По версии СК, в 2008–2015 годах Дмитриев неоднократно фотографировал свою приемную дочь в обнаженном виде.

*Организация признана в России иностранным агентом.

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