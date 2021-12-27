Пункты ПЦР-тестирования будут работать круглосуточно на российских вокзалах в Новый год

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пункты ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию «РЖД-Медицина» будут работать в круглосуточном режиме на вокзалах и в аэропортах страны в новогодние праздники. Уточняется, что тест можно сдать 31 декабря, 1 января и во все последующие официальные выходные дни.

Примечательно, что граждане смогут сдать тест на наличие заболевания без предварительной записи. Прием будет осуществляться в порядке живой очереди.

Однако для сокращения времени при оформлении необходимых документов рекомендуется заранее оставить заявку на сайте и оплатить выбранную услугу.

В пунктах «РЖД-Медицина» желающие могут сдать срочный тест, результаты которого будут готовы в течение 1,5 часа, а также экспресс-тест с готовностью до трех часов и стандартный тест с выдачей результатов в течение суток.

Так, пройти тестирование на коронавирус можно в пунктах «РЖД-Медицина» в Москве, Новосибирске и Калининграде.

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 23 210 новых случаев заболевания COVID-19. При этом восемь процентов заболевших не имели клинических симптомов коронавируса. Отмечалось, что после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов полностью выздоровели 33 715 пациентов.