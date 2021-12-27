Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пункты ПЦР-тестирования будут работать круглосуточно на российских вокзалах в Новый год

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Пункты ПЦР-тестирования будут работать круглосуточно на российских вокзалах в Новый год
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пункты ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию «РЖД-Медицина» будут работать в круглосуточном режиме на вокзалах и в аэропортах страны в новогодние праздники. Уточняется, что тест можно сдать 31 декабря, 1 января и во все последующие официальные выходные дни.

Примечательно, что граждане смогут сдать тест на наличие заболевания без предварительной записи. Прием будет осуществляться в порядке живой очереди.

Однако для сокращения времени при оформлении необходимых документов рекомендуется заранее оставить заявку на сайте и оплатить выбранную услугу.

В пунктах «РЖД-Медицина» желающие могут сдать срочный тест, результаты которого будут готовы в течение 1,5 часа, а также экспресс-тест с готовностью до трех часов и стандартный тест с выдачей результатов в течение суток.

Так, пройти тестирование на коронавирус можно в пунктах «РЖД-Медицина» в Москве, Новосибирске и Калининграде.

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 23 210 новых случаев заболевания COVID-19. При этом восемь процентов заболевших не имели клинических симптомов коронавируса. Отмечалось, что после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов полностью выздоровели 33 715 пациентов.

Пункты ПЦР-тестирования будут работать круглосуточно на российских вокзалах в Новый год

Читайте также:
Вакцинация Пандемия Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Все мнения
О проекте