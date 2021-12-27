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Мужчина в костюме Санта-Клауса застрял на дереве у станции метро «Университет». Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина в костюме Санта-Клауса застрял на дереве у станции метро «Университет». Видео
Фото: Pixabay
Россия, Москва, метро Университет Карта всех событий

Сотрудники МЧС сняли с дерева застрявшего там мужчину в костюме Санта-Клауса. Об этом стало известно в понедельник, 27 декабря.

Инцидент произошел рядом со станцией метро «Университет». Прохожие увидели пытающегося слезть с дерева Санта-Клауса. Когда очевидцы поняли, что это не репетиция номера, они позвонили в МЧС.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

Впоследствии спасатели помогли мужчине спуститься на землю, сообщает РЕН ТВ.

В начале декабря на одной из улиц Нью-Йорка (США) одетые в костюмы Санта-Клауса мужчины устроили массовую драку. Видео, на котором запечатлена битва сказочных персонажей, было опубликовано в Сети. Судя по кадрам, в драке приняли участие по меньшей мере восемь человек. Вероятно, они сражаются за территорию в одном из крупнейших городов США.

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