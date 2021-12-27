Штрафы и блокировки: бизнес оценил планы ЦБ по контролю за переводами

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Инициатива Центробанка относительно контроля денежных средств, безусловно, коснется малого и среднего бизнеса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

По его словам, новость о том, что ЦБ будет контролировать все финансовые операции, вызвала целую волну «фейковых сообщений».

— Известно, что представители мелкого бизнеса при торговле используют онлайн-платежи и переводы по номеру телефона. Соответственно, все эти люди начали опасаться, что теперь им может угрожать опасность, если где-то операция была проведена нечисто. Но выяснилось, что изменения направлены на борьбу с криптовалютными обменщиками, онлайн-казино и другими недобросовестными участниками рынка. Поэтому я думаю, — сказал эксперт, — что на первых этапах никаких сложностей у обычных граждан и у мелкого бизнеса не должно возникнуть.

При этом он отметил, что страхи у предпринимателей не беспочвенны и для малого и среднего бизнеса данное сообщение — это своего рода предупреждение о том, что нужно работать вчистую и сокращать количество левых платежей:

— Бизнесменов предупреждают, чтобы они были готовы к контролю в будущем. То есть нужно уже сейчас приводить в порядок онлайн-кассы, следует не злоупотреблять такими инструментами, как зачисление по номеру телефона, а проводить все операции по регламенту.

Эксперт также уточнил, что будет, если представители бизнеса не успеют отфильтровать «все свои косяки»:

— Все предприниматели знают, что любые пробелы, недочеты или невыплаты начислений чреваты штрафами и блокировками.

Также спикер напомнил, что никто не отменял Федеральный закон номер 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее стало известно, что Центробанк России (ЦБ) не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что отчетности касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.